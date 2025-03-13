Вероятность оттока вкладчиков при снижении ставки ЦБ оценили

РБК: 76,8 % крупных банков РФ не ждут оттока вкладчиков при снижении ставки ЦБ

Более трех четвертей (76,8 процента) крупных российских банков не ожидают оттока вкладчиков при снижении ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного опроса, проведенного аналитиками рейтингового агентства НКР и группы компаний «Б1».

Вероятность бегства вкладчиков при резком снижении ставки ЦБ оценили как очень низкую 17,2 процента крупных банков. Еще 58,6 процента финансовых организаций, принявших участие в опросе, сочли шансы на реализацию подобного сценария низкими. Примерно каждый пятый (20,7 процента) банк назвал средней вероятность масштабного оттока вкладчиков, а высокой ее сочли только 3,5 процента. При этом вариант ответа «очень высокая» не выбрал никто.

Авторы исследования объясняют такие результаты опроса прежде всего консервативностью российских вкладчиков. Они склонны выбирать наименее рисковые банковские инструменты, к числу которых относятся депозиты. Кроме того, ситуация в российском банковском секторе продолжительный период времени является стабильной. «На этом фоне даже в случае существенного снижения ставок быстрый отток маловероятен», — резюмировали они.