Власти изучат наценки торговых сетей на самые важные для россиян продукты

ФАС проанализирует наценки на социально значимые продукты в торговых сетях РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в 36 крупнейших торговых сетей страны, а также на две торговые онлайн площадки запросы по поводу средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также объемов закупок и продаж 29 категорий продовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители властей пообещали проанализировать наценки на эти самые важные для россиян продукты, к которым относятся социально значимые продовольственные товары первой необходимости, а также помидоры, огурцы, макаронные изделия, сыры твердые, полутвердые и мягкие. В случае выявления недобросовестных действий они намерены принять необходимые меры.

Помимо этого, в службе заявили, что, в связи со взятыми торговыми сетями из 25 регионов добровольными обязательствами по ограничению собственных наценок на отдельные категории социально значимых товаров на уровне 5 процентов, также были запрошены обновленные данные о позициях, по которым магазины соблюдают эти обязательства.

Как указали в ФАС, соответствующие действия торговых сетей, «позволяют сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан».

На прошлой неделе стало известно об отправленных ведомством в адрес более 90 производителей сырого молока запросах по поводу ценообразования и цепочек сбыта. Полученные данные позволят поверить обоснованность представителями отрасли оптово-отпускных цен.