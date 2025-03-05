В России проверят обоснованность цен на молоко

ФАС проанализирует обоснованность оптово-отпускных цен на молоко в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в адрес более 90 производителей сырого молока запросы по поводу ценообразования и цепочек сбыта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

От компаний ждут данные об основных показателях их финансово-хозяйственной деятельности по производству и реализации указанного вида продукции, сведения о средневзвешенных отпускных ценах, себестоимости и рентабельности за 2022-2024 годы.

Изучив полученную информацию, антимонопольщики намерены оценить состояние конкуренции на молочном рынке, а также проанализировать обоснованность устанавливаемых «хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение» оптово-отпускных цен. «При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули в ФАС.

В ноябре стало известно, что в связи с ростом цен на молоко генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку. Вскоре после этого в надзорном ведомстве заявили, что российские производители молока вернули прежние цены.

На прошлой неделе крупный российский производитель молока сообщил торговым сетям, что отпускные цены на его продукцию, за исключением сливочного масла, вырастут с 15 марта в среднем на пять процентов.