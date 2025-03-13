Восьмилетняя девочка прыгала на батуте по приказу родителей до смерти

Пара из США заставила приемную дочь прыгать на батуте в жару и запретила ей пить

В США супружеская пара Дэниел и Эшли Шварц приказали своей приемной дочери Джейлин прыгать на батуте в жару до изнеможения. Об этом сообщает британская газета The Daily Mirror.

По данным издания, пара часто наказывала восьмилетнюю Джейлин за мелкие проступки, лишая ее завтрака. Однако спустя время Шварцы придумали новое наказание. Они заставили приемную дочь прыгать на батуте в течение длительного периода, когда на улице стояла 43-градусная жара. При этом девочке запретили пить воду и есть.

В результате Джейлин скончалась. Случившееся было признано убийством. Следователи установили, что температура на поверхности батута в тот день была 110 градусов. Суд приговорил 49-летнего Дэниела Шварца к 18 годам тюремного заключения, его жена Эшли получила три пожизненных срока.

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