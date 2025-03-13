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18:43, 13 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала минусы инициативы Госдумы делать скидки в спортзалах людям с ожирением

Эндокринолог Сидорова: Скидки в спортзал не помогут похудеть людям с ожирением
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Выдвинутое в Государственной думе России предложение давать скидки в спортзал людям с ожирением не поможет похудеть, считает эндокринолог, основательница школы питания и гормонального здоровья Seeds Юлия Сидорова. Минусы этой инициативы врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Сидорова обратила внимание, что большинство людей с лишним весом боится идти в спортзал из-за страха общественного осуждения и рекламы фитнес-центров, в которой показывают только людей со спортивными фигурами. Еще одна причина, по которой подобная инициатива не сработает, заключается в том, что спортивный зал — это вовсе не обязательная часть снижения веса, продолжила эндокринолог.

В большинстве случаев похудение зависит от питания. Урезание калорий рациона и коррекция режима обеспечивают 90 процентов успеха. <...> Чтобы похудеть только с помощью спорта, нужно находиться в зале практически в режиме 24/7

Юлия Сидороваэндокринолог

Также, как добавила Сидорова, ходить в спортзал ради здоровья необязательно — для этого достаточно регулярной бытовой активности: уборки в интенсивном темпе, использования лестниц вместо лифтов и пеших прогулок.

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Как отметила врач, у людей с ожирением могут возникнуть проблемы с долгосрочной мотивацией. Снижение веса может затянуться на несколько лет, а мотивация ходить в зал снижается уже через один-три месяца: человек не видит быстрых результатов и просто перестает заниматься спортом.

«Кроме того, некоторым людям с ожирением тренировки и вовсе могут быть противопоказаны. Если из-за лишнего веса у человека развились сопутствующие заболевания, некоторые виды спорта могут усугубить ситуацию. При этом физкультура при ожирении ни в коем случае не запрещена», — добавила врач.

Ранее в марте зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил предоставлять людям с ожирением скидки для покупки абонемента в спортзал. По его мнению, физическая активность помогает избавиться от лишнего веса, однако спортзал финансово доступен далеко не всем.

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