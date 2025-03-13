Врач развеял миф о боли в коленях

Терапевт ван Туллекен: Артрит не возникает из-за износа суставов

Боль в коленях нельзя игнорировать, поскольку она может быть симптомом хронического заболевания. Об этом предупредил врач-терапевт, специалист общественного здравоохранения Александр ван Туллекен в эфире утреннего шоу телеканала «Би-би-си», пишет Daily Mirror.

Эксперт отметил, что у боли в коленях множество причин, но одна из наиболее распространенных — остеоартрит. Он объяснил, что заболевание сопровождается отеком, скованностью и болью в суставах. «Раньше мы считали, а некоторые считают до сих пор, что артрит возникает из-за износа суставов. Но это один из мифов, который я хочу сегодня развеять. Мы не должны думать, что наши колени изнашиваются», — заявил ван Туллекен.

Врач признал, что остеоартрит чаще диагностируют у пожилых людей, но в большей степени на развитие заболевания влияют лишний вес, наследственность, травмы и даже выбор питания.

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Людям, у которых диагностировали артрит, специалист посоветовал не относиться к себе как к изношенному механизму. «Худшее, что вы можете сделать в такой ситуации, — перестать двигаться. Лучше начать регулярно заниматься спортом и делать упражнения, которые помогут укрепить суставы», — считает врач.

Ван Туллекен подчеркнул, что полностью вылечить остеоартрит нельзя, но можно существенно улучшить состояние, если много двигаться, сбалансированно питаться и поддерживать здоровый вес. Также, по его словам, здоровью коленей и других суставов вредит стресс, отсутствие сна, курение и алкоголь.

Ранее диетолог Эмма Патель перечислила продукты, которые помогают уменьшить боль в суставах. По ее словам, улучшить состояние помогут жирные сорта рыбы, имбирь и оливковое масло.