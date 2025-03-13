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14:30, 13 марта 2025Бывший СССР

Захарова не сдержала слез при перечислении погибших из-за ВСУ детей

Захарова не сдержала слез, зачитывая сводку по погибшим из-за ВСУ детям
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова не смогла сдержать слез при зачитывании сводки по погибшим из-за Вооруженных сил Украины (ВСУ) детям, передает корреспондент «Ленты.ру».

«За прошедший год наибольшее число пострадавших из-за преступных действий ВСУ фиксировалось в ДНР. Там было ранено 127 детей, погибло — 11. В Белгородской области ранены 88 детей, погибли — 12. В Курской области ранено 24 ребёнка, погибло — 4», — рассказала Захарова, делая продолжительные паузы. Из ее глаз в этот момент текли слезы.

Помимо этого, дипломат рассказала о разрушенных детских садах и школах, назвав цифры «могильной плитой для киевского режима».

Ранее Захарова заявила, что предложения к России о прекращении огня должны быть рассмотрены в ходе контактов с США, которые пока не состоялись. Она подчеркнула, что Москву «официально еще не уведомляли об итогах этого мероприятия».

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