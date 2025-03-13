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22:59, 13 марта 2025Мир

Захарова отреагировала на слова Подоляка о России

Захарова назвала гнилым лицемерием заявление Подоляка о России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка «гнилым лицемерием».

Ранее Подоляк заявил: «Сейчас Россия находится в таком состоянии, когда надо либо перестать вести игру и продолжать агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем, либо все-таки выбирать хоть какую-то часть сделки с США».

Захарова удивилась, что «всю эту белиберду» чиновник произнес «на запрещенном английском языке».

«Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — подчеркнула дипломат.

Ранее Подоляк отметил, что с Россией нельзя договориться, потому что она якобы ставит условия, предполагающие капитуляцию Киева, которую тот не может принять.

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