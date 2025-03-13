Захарова призвала президента одной страны к ответу за слова о ядерном оружии России

Захарова: Слова президента Италии о ядерном оружии России являются враньем

Слова президента Италии Серджо Матареллы о якобы угрозе странам Европы ядерном оружии России являются враньем. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы сказали, что президент Италии заявил, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием? Это вранье, это ложь, это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова. Выберите то, которое считаете наиболее описательным, или употребите все», — ответила дипломат.

Также Захарова заявила, что данные заявления скорее применимы ко Франции, чей президент Эммануэль Макрон рассуждал об идее расширения ядерного зонтика страны на весь европейский континент.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал забавной идею Макрона, предложившего использовать французское ядерное оружие для защиты Европейского союза. В частности, дипломат указал, что Париж не сможет защитить регион «тремя или четырьмя ядерными боеголовками».