Лавров высмеял идею Макрона защитить Европу «3-4 ядерными боеголовками»

Лавров счел забавной идею Макрона защитить всех «3-4 ядерными боеголовками»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел забавной идею президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего использовать французское ядерное оружие для защиты Европейского Союза (ЕС). Об этом глава МИД сказал в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Это была довольно забавная речь со стороны Макрона (она, кстати говоря, касалась и НАТО), так как он заявил, что Франция сумеет "защитить" всех своими тремя или четырьмя ядерными боеголовками», — высмеял идею французского лидера Лавров.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выпустил обращение к нации, в ходе которого заявил о существовании «российской угрозы» для Европы. Он объявил, что в связи с этим решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза.

Глава государства также подчеркнул, что мирное соглашение по Украине не должно означать капитуляцию Киева на российских условиях, а Европа больше не имеет права верить Москве на слово в вопросах безопасности.