Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:22, 12 марта 2025Мир

Лавров высмеял идею Макрона защитить Европу «3-4 ядерными боеголовками»

Лавров счел забавной идею Макрона защитить всех «3-4 ядерными боеголовками»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Thibault Camus / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел забавной идею президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего использовать французское ядерное оружие для защиты Европейского Союза (ЕС). Об этом глава МИД сказал в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Это была довольно забавная речь со стороны Макрона (она, кстати говоря, касалась и НАТО), так как он заявил, что Франция сумеет "защитить" всех своими тремя или четырьмя ядерными боеголовками», — высмеял идею французского лидера Лавров.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выпустил обращение к нации, в ходе которого заявил о существовании «российской угрозы» для Европы. Он объявил, что в связи с этим решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза.

Глава государства также подчеркнул, что мирное соглашение по Украине не должно означать капитуляцию Киева на российских условиях, а Европа больше не имеет права верить Москве на слово в вопросах безопасности.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы знаем, что нужно делать». Лавров заявил об опасном компромиссе по Украине и рассказал, как его избежать

    Основанную бывшем генсеком НАТО организацию признали нежелательной в России

    Еще один российский военблогер заявил об освобождении Суджи

    Додика постановили арестовать

    В российском регионе кассир изнасиловал девочку в гостях у подруги

    Европа нанесет ответный торговый удар США

    Российский суд приговорил к 10 годам гражданина Украины за шпионаж

    Женщинам назвали несложные правила для избавления от вросших волос

    Российские военные ударили по отступающим боевикам ВСУ под Суджей

    Россиянина приговорили к 12 годам колонии за расправу над мужчиной на стадионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше