Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 13 марта 2025Мир

Захарова раскрыла причину отказа США следовать плану Европы по Украине

Захарова: США понимают, к чему может привести отправка миротворцев на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

США дистанцируются от планов Европы направить миротворческий контингент на Украину, поскольку в Вашингтоне понимают, к каким последствиям это может привести. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Очень показательно, что США дистанцируются от планов Великобритании, Франции, по крайней мере на словах, разместить какой бы то ни было свой контингент на Украине. Думаю, что в том числе и потому, что в Вашингтоне предполагают, к чему это может привести с военной точки зрения», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что для России «абсолютно неприемлемо размещение миротворцев на Украине под любым флагом». Она пояснила, что участие иностранных контингентов будет означать прямое участие этих стран в конфликте, на что Москва «будет реагировать всеми имеющимися средствами».

23 февраля стало известно, что Великобритания и Франция планируют отправить десятки тысяч миротворцев на Украину. Дополнительно сообщается, что реализация плана Лондона и Парижа будет зависеть от того, согласится ли в таком случае президент США Дональд Трамп на ограниченную военную роль Вашингтона.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Российские банки получили неприятный прогноз по прибылям

    Россиянам рассказали о суперквалифицированных инвесторах

    Молодую украинку арестовали в России за передачу данных о ВС РФ

    Россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам

    Буйнов заявил о влиянии неизвестных на пострадавшую в ДТП с его участием пенсионерку

    В российском регионе устроят экомарафон

    Умерла написавшая музыку для триумфатора Канн российский композитор

    Популярного актера обвинили в отношениях с 15-летней коллегой

    Аккаунт Жириновского ожил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше