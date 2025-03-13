Захарова раскрыла причину отказа США следовать плану Европы по Украине

Захарова: США понимают, к чему может привести отправка миротворцев на Украину

США дистанцируются от планов Европы направить миротворческий контингент на Украину, поскольку в Вашингтоне понимают, к каким последствиям это может привести. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Очень показательно, что США дистанцируются от планов Великобритании, Франции, по крайней мере на словах, разместить какой бы то ни было свой контингент на Украине. Думаю, что в том числе и потому, что в Вашингтоне предполагают, к чему это может привести с военной точки зрения», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что для России «абсолютно неприемлемо размещение миротворцев на Украине под любым флагом». Она пояснила, что участие иностранных контингентов будет означать прямое участие этих стран в конфликте, на что Москва «будет реагировать всеми имеющимися средствами».

23 февраля стало известно, что Великобритания и Франция планируют отправить десятки тысяч миротворцев на Украину. Дополнительно сообщается, что реализация плана Лондона и Парижа будет зависеть от того, согласится ли в таком случае президент США Дональд Трамп на ограниченную военную роль Вашингтона.