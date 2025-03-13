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19:54, 13 марта 2025Интернет и СМИ

Звезду популярного реалити-шоу выгнали из проекта и сразу арестовали

Участницу шоу «Большой брат» Дженезис арестовали по подозрению в краже
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Aleska Genesis

Aleska Genesis. Кадр: Telemundo Entretenimiento / YouTube

Звезду испаноязычной версии популярного реалити-шоу «Большой брат» Алеску Дженезис арестовали в Мексике по подозрению в крупной краже. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что правоохранители задержали участницу реалити сразу после того, как ее выгнали из проекта. Дженезис доставили в женскую тюрьму в Мехико. Уточнялось, что звезду ранее уже задерживали по подозрению в краже в январе 2023 года, однако отпустили из-под стражи.

Следствие обвинило Дженезис и еще двух женщин в краже трех дорогих часов, общая стоимость которых составила в пересчете около 45 миллионов рублей. Отмечалось, что похищенные в 2022 году дорогостоящие вещи принадлежали владельцу мексиканской сети казино Франсиско Хавьеру Родригесу Борхио.

Ранее сообщалось, что звезду нескольких реалити-шоу на канале MTV Тони Рейнса арестовали за пьяное вождение. Следствие установило для него залог в 7,5 тысячи долларов.

«Большой брат» — реалити-шоу, в котором участники живут в одном доме, оборудованном камерами. Победитель проекта получает денежное вознаграждение.

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