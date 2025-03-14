Анастасия Ракова рассказала о приеме заявлений на регистрацию брака в цветущей сакуре

Заммэра Москвы Ракова: Москвичи смогут пожениться на фоне сакуры в «Царицыно»

Впервые в Москве пары смогут заключить брак в окружении цветущей сакуры. Уникальные церемонии пройдут в одном из самых живописных мест столицы — Бирюлевском дендропарке. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря проекту мэра Москвы “Новые адреса счастья”, который стартовал более пяти лет назад, горожане могут сделать свои свадьбы еще более запоминающимися. На сегодняшний день для регистрации брака в столице доступно свыше 30 площадок — от музеев до станции метро», — рассказала вице-мэр.

По словам Анастасии Раковой, этой весной впервые пять пар смогут провести церемонию бракосочетания в окружении цветущей сакуры. Мероприятия пройдут в Бирюлевском дендропарке, который является частью Музея-заповедника «Царицыно».

«Цветение сакуры символично ассоциируется с началом новой жизни, поэтому мы решили дать возможность столичным парам создать семью в столь романтичной атмосфере», — добавила Ракова.

Площадка для церемоний расположена в одном из самых красивых и уединённых уголков дендропарка. После регистрации молодожены смогут провести свадебную фотосессию в парадных залах Большого дворца Музея-заповедника «Царицыно».

Планируемая дата проведения церемоний — 30 апреля. Однако она может быть скорректирована в зависимости от начала цветения сакуры, которое сложно предсказать. Цветы сакуры держатся на деревьях всего несколько дней и могут быстро осыпаться из-за ветра или дождя.

Подать заявление на регистрацию брака можно лично в Шипиловском Дворце бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 рублей. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7 (985) 805-20-30.

Напомним, что в Москве для проведения свадебных церемоний доступно более 50 площадок, включая дворцы бракосочетания, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны.

Помощь в выборе места будущим молодоженам окажет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. С его помощью можно подобрать площадку по различным параметрам: стиль интерьера, количество гостей, ближайшая станция метро и другие особенности. На страницах площадок также доступны подробные описания и контактные телефоны.

