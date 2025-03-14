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12:00, 14 марта 2025Силовые структуры

Бывшего начальника УМВД российского города отправили в СИЗО

Экс-глава УМВД Ростова-на-Дону Шпак арестован до 11 мая по делу о мошенничестве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону до 11 мая арестовали бывшего главу УМВД Сергея Шпака по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал бывшему начальнику МВД Сергею Шпаку меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки» и «мошенничество». Вместе с ним под следствием оказался оперуполномоченный отдела полиции, которому также вменили неправомерный оборот средств платежей.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками управления собственной безопасности МВД и управления ФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, Шпак в 2017 году на посту начальника отдела полиции №5 Ростова-на-Дону получил взятку в виде дорогостоящих туристических путевок стоимостью 263 тысячи рублей от местной фирмы в обмен на покровительство ее деятельности. Уже в должности заместителя начальника УМВД по Ростову-на-Дону и руководителя подразделения с 2019 по 2023 год он похитил вместе с подчиненным почти 300 тысяч рублей, которые были начислены оперативнику в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте.

Оперативнику также инкриминируют, что в 2020 году он с соучастниками совершил махинации со средствами на банковском счете с использованием подложных платежных документов.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника УМВД Сергея Шпака заподозрили в мошенничестве.

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