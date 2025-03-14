«Что с лицом-то?». Российские военкоры записали ироничное видеообращение к украинскому журналисту Бутусову из освобожденной Суджи

Коц и Поддубный записали видеообращение украинскому журналисту Бутусову из Суджи

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный встретился с коллегой Александром Коцем в освобожденной Судже. Они записали обращение к украинскому журналисту Юрию Бутусову и напомнили, что тот злорадствовал, когда в начале августа автомобиль, в котором находился Поддубный, был атакован украинскими беспилотниками под Суджей. В результате он получил серьезные ранения и с трудом выжил. Позднее Поддубный был удостоен звания Героя России.

Тут украинский пропагандист беспокоился о Евгении Евгениевиче. Спрашивал в августе прошлого года: «Что с лицом?». Докладываю, с лицом все в порядке Евгений Поддубный Военный корреспондент

Поддубный также иронично спросил у украинского журналиста: «Что с лицом-то?». Также российские военкоры доложили, что обстановка в Судже по-прежнему остается напряженной. Отмечается, что украинская армия использует артиллерию и РСЗО. Теперь целью боев стала Гончаровка.

Поддубный со съемочной группой попал под обстрел ВСУ

В августе 2024 года Поддубный отправился в приграничный район Курской области, который подвергся атаке украинских войск.

Пока перемещаемся от точки к точке, быстро о последних данных по потерям противников в Курской области: более 50 единиц бронетехники уничтожено за сутки, танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и большое количество бронеавтомобилей «Казак» Евгений Поддубный Военный корреспондент

В тот же день военкор вместе со съемочной группой попал под обстрел ВСУ. Его экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. У журналиста диагностировали множественные ожоги и травму головы.

Позже стало известно, что военкор сам выбрался из автомобиля и пошел по дороге, где его и заметил москвич Николай Рыльский. Он приехал в Суджу, чтобы эвакуировать своих родственников, и нашел раненого российского корреспондента.

Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Суджи

13 марта Министерство обороны России официально подтвердило освобождение Суджи. Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины составили более 340 человек. Российская армия продолжила наносить удары по районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

При этом военные блогеры, освещающие события в приграничном регионе, сообщали об этом еще 11-12 марта. Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года.

Президент России Владимир Путин рассказал об освобождении Суджи в Курской области и поблагодарил бойцов. По его словам, исходя из ситуации на земле Москва будет договариваться о следующих шагах в вопросе прекращения конфликта и выхода на устраивающие всех договоренности.

Я хочу поблагодарить наших бойцов, которые решили эту задачу. (...) Не только Суджа, но и прилегающие населенные пункты сейчас забираем мы один за одним. Всю агломерацию Владимир Путин Президент России

При этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не признал переход Суджи под контроль российских военных. Так, на опубликованных украинским командованием картах указано, что большая часть Суджи якобы остается под контролем украинских войск.

Военкор нашел «массу интересной информации» в Судже

Коц сообщил, что в деоккупированной Судже найдена масса интересной информации. Он опубликовал кадры, на которых представлена брошенная оставившими город подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) военная техника западного производства. На одном из снимков видно замаскированный бронетранспортер Stryker, еще на одном снимке российские военнослужащие берут на буксир М113 — американский транспортер второй половины ХХ века.

Также украинская сторона оставила в городе большое количество служебных документов, подчеркнул Коц. В настоящее время с ними работают российские специалисты.

Вооруженные силы России забрали трофеи после освобождения Суджи. По данным Telegram-канала «Военкор л З л Лисицын ЗОВ-ТВ», украинские бойцы «отступили так поспешно, что сохранили свою технику». Отмечается, что в результате российские солдаты захватили боевую бронированную машину (ББМ) M1126 Stryker и бронетранспортер (БТР) M113.