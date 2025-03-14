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19:46, 14 марта 2025Экономика

ФСИН опровергла информацию об аварии в канализации в СИЗО Сергиева Посада

ФСИН опровергла информацию об аварии в канализации в СИЗО Сергиева Посада
Мария Черкасова

Фото: Яндекс.Карты

Письма подсудимых не попадали в канализацию в СИЗО Сергиева Посада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Московской области.

Как сообщили во ФСИН, никаких аварий в канализационной системе в СИЗО Сергиева Посада, прилегающей к нему территории и в городе 14 марта не происходило.

Как добавил в разговоре с «Лентой.ру» источник в администрации города, во время плановых работ по очистке канализации было обнаружено одно письмо с пометками СИЗО, которое извлекли наружу. Чрезвычайных происшествий не было, как и аварий и засоров. В настоящее время канализация работает в штатном режиме, добавили там.

Ранее издание Regions.ru сообщило, что сотрудникам «Водоканала» пришлось устранять засор, причиной которого стали не только грязь и салфетки, но и письма, найденные в трубах. Специалист, проводивший ремонт, обнаружил, что причиной засора стали письма из следственного изолятора, писали журналисты.

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