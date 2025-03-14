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14:24, 14 марта 2025Культура

Ирина Салтыкова послала журналистов в Кремле

Певица Ирина Салтыкова послала в баню журналистов в Кремлевском дворце
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певица Ирина Салтыкова послала журналистов «в баню» во время большого концерта звезд 90-х в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, артистка не захотела общаться с прессой и пожаловалась на скучные диалоги с журналистами. Салтыкова потребовала задавать ей «нормальные вопросы», а затем прервала интервьюеров и направилась к выходу. Закрывая рукой камеры, певица сказала представителям СМИ: «Идите в баню!». Сообщается, что на сцене она появилась в хорошем настроении и исполнила хиты «Серые глаза» и «Голубые глазки».

Ранее Салтыкова рассказала, сколько заработала за участие в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат 2».

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