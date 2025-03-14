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20:21, 14 марта 2025Из жизни

Король Карл III назвал любимую песню

Британский король Карл III рассказал о любви к музыке Бейонсе и Боба Марли
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Yui Mok / WPA Pool / Getty Images

Британский король Карл III опубликовал плейлист с любимыми песнями музыкантов из Содружества государств — объединения стран, которые в прошлом были колониями Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Все песни сопровождаются подробными объяснениями короля. Самый длинный комментарий касался Боба Марли: король говорит о нем больше минуты, хотя композиций этого музыканта в плейлисте нет.

Почти столько же Карл III рассказывал о любви к музыке Бейонсе. Хотя США не входит в Содружество государств, в плейлисте есть ее песня Crazy in Love. По словам короля, она с давних пор поддерживает его благотворительную организацию King’s Trust и в 2003 году выступала на его благотворительном мероприятии.

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Бейонсе занимает сторону принца Гарри и Меган Маркл в их конфликте с королевской семьей. Певица дружит с Маркл и даже прислала ей текстовое сообщение во время съемок документального сериала «Гарри и Меган», вышедшего не Netflix. Карл III об этом не упоминает.

Ранее сообщалось, что британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.

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