Лучшая подруга Ирины Шейк в мини-юбке снялась в откровенной позе у шоссе

Модель Стелла Максвелл в меховой мини-юбке и топе снялась в откровенной позе

Бывший «ангел» Victoria's Secret новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 9,3 миллиона подписчиков.

Лучшая подруга российской манекенщицы Ирины Шейк снялась у шоссе. Она предстала перед камерой в кроп-топе с имитирующим змеиную кожу принтом и меховой мини-юбке. Также знаменитость распустила волосы, надела туфли на платформе и высоких каблуках и черные очки без перемычки между линзами.

При этом на одном из кадров модель позировала, стоя на четвереньках боком к камере.

Ранее в марте Ирину Шейк сняли топлес во время подготовки к карнавалу в Бразилии.