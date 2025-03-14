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14:28, 14 марта 2025Силовые структуры

Мэра Бирска и ее заместителя арестовали

СК: В Башкирии суд арестовал мэра Бирска и ее заместителя
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Башкирии суд арестовал главу города Бирска и ее заместителя по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Глава Бирска также подозревается по статье о превышении должностных полномочий.

По данным ведомства, в декабре 2024 года глава города получила через заместителя взятку от представителя подрядной организации за подписание актов выполненных работ по благоустройству городского объекта, которые не соответствовали проектно-сметной документации. Также в июне 2023 года мэр Бирска реализовала объект культурного наследия «Дом Коновалова» по заниженной цене.

Ранее также стало известно, что бывший мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин сознался в даче взятки капитану ФСБ.

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