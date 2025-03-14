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07:02, 14 марта 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Мошенники стали чаще обманывать россиян при одном типе покупок

«Информзащита»: В России участились случаи онлайн-мошенничества с недвижимостью
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С начала марта 2025 года злоумышленники начали чаще использовать схемы с предложениями о якобы выгодной покупке жилья, сообщили специалисты холдинга «Информзащита». Об участившихся случаях онлайн-мошенничества с недвижимостью они предупредили россиян в беседе с «Лентой.ру».

С 1 по 12 марта подобных инцидентов зафиксировано на 20-25 процентов больше, чем за весь февраль, а также примерно на 15-18 процентов больше, чем за аналогичный период в 2024 году, указали эксперты. Они отметили, что мошенники активизируются в преддверии сезонного пика продажи жилья и на фоне роста средних цен на недвижимость на 6-10 процентов и играют на усталости граждан от ожидания снижения ставки по ипотеке.

Специалисты интегратора подчеркнули, что злоумышленники используют несколько основных схем. Во-первых, гражданам предлагают приобрести жилье высокого класса по заниженной цене, однако требуют перечислить определенную сумму за бронирование предложения, после чего «риелтор» пропадает. Во-вторых, мошенники предлагают рассрочку на квартиры и также могут предложить забронировать вариант, отправив им деньги, или же код от «Госуслуг», якобы чтобы зарегистрировать сделку. Сумма за бронирование или комиссия за «особые условия» рассрочки обычно составляет 250-300 тысяч рублей.

Более 90 процентов случаев мошенничества с недвижимостью с начала 2025 года приходится на Москву, так как цены на жилье в столице значительно превышают его стоимость в других регионах, и злоумышленники видят больше возможностей для незаконного обогащения, предостерегли эксперты.

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Россиянам посоветовали обращать внимание при покупке жилья на несколько моментов. Во-первых, не доверять предложению, если цена слишком выгодная — когда она на 30-50 процентов ниже рынка, и самостоятельно проверять его наличие на официальных сайтах. Во-вторых, всегда изучать полномочия риелтора через официальные реестры или базы данных риелторских ассоциаций. В-третьих, использовать только защищенные способы оплаты при бронировании недвижимости, избегать переводов на личные карты и электронные кошельки физических лиц. В-четвертых, не делится личными данными и кодами из СМС, даже если собеседник утверждает, что это необходимо для оформления документов через «Госуслуги».

Ранее специалист по доходной недвижимости, методолог Юлия Крючкова рассказывала о том, к каким юридическим лазейкам прибегают аферисты, чтобы провести сделку с чужой квартирой без ведома собственника.

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