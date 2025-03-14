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16:51, 14 марта 2025Силовые структуры

МВД раскрыло подробности ЧП со стрельбой возле детского сада в Москве

Представитель МВД Волк: Конфликт со стрельбой происходил рядом с детским садом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Конфликт со стрельбой в поселке Коммунарка в Москве происходил не на территории детского сада, а поблизости. Подробности о ЧП в пятницу, 14 марта, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в ходе начавшегося за пределами дошкольного учреждения конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, оказавшегося уроженцем Норильска.

Оба участника происшествия доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пострадавших среди воспитанников детского сада и персонала нет.

Ранее сообщалось, что в частном детском саду московского поселка Коммунарка ранили мужчину. Позже стало известно, что причиной ЧП стал конфликт двух мужчин. Новый сожитель матери одного из воспитанников поссорился с ее бывшим избранником. Мужчины вышли за территорию сада, где отец ребенка выстрелил в ногу оппоненту из травматического оружия.

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