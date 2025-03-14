Пара отклонила предложение друзей-свингеров и столкнулась с последствиями

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась женщина, которая вместе с мужем отклонила предложение друзей-свингеров и столкнулась с неловкими последствиями. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит издание Mirror.

По словам женщины, они с мужем и детьми переехали в новый район несколько месяцев назад и на школьном вечере подружились с парой. Через пару недель новые друзья пригласили супругов в гости, пока дети были у бабушек и дедушек. Вечер нравился женщине, пока новый приятель не предложил повеселиться «как следует» и не включил порнофильм. «Сначала я рассмеялась, но потом поняла, что нас приглашают присоединиться — он начал целовать свою жену, и она сбросила платье на пол и осталась в нижнем белье», — вспоминает женщина.

Они с мужем переглянулись и покинули дома. «Я не могу смотреть этой женщине в глаза, когда вижу ее у ворот школы. Дело в том, что эта пара очень популярна среди других родителей, поэтому все так неловко. Мы изо всех сил стараемся избегать их, но проблема в том, что наши дети — друзья», — написала женщина и спросила, как ей следует вести себя.

В ответ Нолан отметила, что переживать не о чем — ведь предложение не было принято. «Вас привлекла эта пара, и ее, очевидно, привлекли вы, так что, похоже, они проверяли почву, чтобы узнать, совпадают ли ваши вкусы. Возможно, вы чувствуете, что не можете дружить с ними сейчас, но я бы не позволила этому влиять на дружбу ваших детей в школе», — отметила Нолан.

По ее словам, если свингеры ведут себя нормально и не пытаются избегать супругов, можно продолжать болтать как раньше при случайных встречах. Однако коуч призвала не распространять о них сплетен и избегать пребывания с ними наедине.

Ранее Нолан дала совет разозленному мужчине, которому жена призналась в старом романе. Она обратила внимание на то, что 30 лет счастливого брака значат гораздо больше, чем интрижка с незначительным количеством поцелуев.