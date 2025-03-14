Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:55, 14 марта 2025Ценности

Певица Сабрина Карпентер показала селфи без макияжа во время болезни

Американская певица Сабрина Карпентер показала лицо без макияжа во время болезни
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sabrinacarpenter

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер показала селфи без макияжа во время болезни. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 45,4 миллиона подписчиков.

25-летняя исполнительница продемонстрировала снимок, где предстала в желтой кофте на пуговицах и леопардовом шарфе, который надела на голову. При этом она позировала без декоративной косметики на лице, отметив, что испытывает сильное недомогание.

В то же время знаменитость заявила, что не может дождаться своего выступления в Глазго в рамках концертного тура Short n' Sweet.

В феврале Сабрина Карпентер в нижнем белье попала на обложку Vogue.

    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе убит участник поджога Дома профсоюзов. Он громил советские памятники и предлагал ввести в школах предмет «Русофобия»

    В США назвали резкой реакцию Зеленского на слова Путина о прекращении огня. Что украинский лидер в них увидел?

    Жительница Курской области рассказала о поведении украинских оккупантов

    Раскрыт масштаб разрушенных ВСУ храмов и памятников архитектуры в Курской области

    Россиянин расправился с женой из-за отсутствия в их паре интимной жизни

    Россиянина приговорили к 13 годам за передачу СБУ персональных данных сотрудника ФСБ

    В МИД обеспокоились милитаризацией региона со стратегически важным объектом России

    Россиянин заказал расправу над тещей за 100 тысяч рублей

    Экс-замглавы регионального УФСИН осудили на шесть лет за злоупотребление полномочиями

    Российские военные самолеты назвали лучшими в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше