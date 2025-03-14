Россиянам предрекли скорый пик выгоды при покупке авто

Автоэксперт Коротков предрек пик выгоды при покупке авто в середине весны

Покупку нового автомобиля стоит отложить до середины весны, чтобы получить максимальные скидки от дилеров, а подержанные машины стоит приобретать сейчас, чтобы успеть до скачка цен в конце апреля, считает CEO проекта Likvi.com Александр Коротков. Советы по выгодному обновлению парка он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Вопреки распространенному мнению о дефиците на складах дилеров сейчас накопилось большое количество новых автомобилей, сообщил эксперт. Речь идет, прежде всего, о китайских марках, которые активно зашли на российский рынок, уточнил он. По словам собеседника «Ленты.ру», многие дилеры уже были вынуждены снижать цены и устраивать акции, чтобы разгрузить склады.

«Согласно нашей аналитике, пик выгодных предложений от дилеров придется на середину весны. Стимулирование спроса станет необходимостью, иначе склады просто "захлебнутся". Таким образом, если вы ориентированы на новый автомобиль, имеет смысл немного подождать до апреля-мая, чтобы получить действительно достойное предложение», — поделился Коротков.

С сегментом автомобилей с пробегом ситуация сложнее, отметил эксперт. Четко прослеживается, как рынок качественных подержанных автомобилей буквально «вымывается», пояснил он. Так, надежных европейских, японских, корейских моделей, которые традиционно пользуются спросом, становится все меньше. Речь идет уже не только про популярный сегмент 3-5 лет, а уже и про 5-8, а количество желающих купить такие машины растет, рассказал собеседник «Ленты.ру».

В то же время китайских машин на вторичке становится больше, спрос гораздо меньше, в итоге рынок не выдерживает давления, поэтому и ценники на такие автомобили уменьшаются быстрее, чем на аналогичные европейские модели Александр Коротков автоэксперт

Коротков также объяснил, почему стоит спешить с покупкой авто с пробегом, чтобы выгодно приобрести машину. Во-первых, с 1 мая 2025 года ожидается рост цен на подержанные автомобили BMW, Zeekr, Geely и ряд других марок на 1 миллион рублей или примерно на 25 процентов, что связано с введением новой схемы расчета утилизационного сбора. Во-вторых, трех-пятилетние премиум-автомобили подорожают на миллион рублей, что приведет к уходу с рынка части «серых» перекупщиков, а вместе с ними и части доступных вариантов для покупателей. В-третьих, начало весны традиционно является временем роста цен на автомобили с пробегом: с наступлением сезона активных поездок увеличится спрос, а, значит, и цены.

Начало марта свидетельствует о том, что рынок новых легковых автомобилей провалится относительно прошлого года на 45-50 процентов. Об этом заявил гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. По его словам, ожидаемый уровень продаж составит 80 тысяч автомобилей.