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02:46, 14 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа покинул посольство США в Москве

Спецпосланник Трампа Уиткофф покинул здание американского посольства в Москве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Octavio Jones / Reuters

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф покинул здание американского посольства в Москве. Соответствующие кадры опубликовали «Известия».

Как подчеркивается, представитель провел в здании посольства около часа. После своего визита Уиткофф произнес слова благодарности на английском языке.

13 марта Стивен Уиткофф прибыл в Москву, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что представитель Штатов прибыл для переговоров по целому ряду вопросов, включая развитие российско-американских отношений. Также он проинформировал, что встреча Путина с Уиткоффом пройдет в закрытом формате.

Несколькими днями ранее состоялись переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых администрация Штатов призвала к немедленному установлению режима прекращения огня.

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