Спецпосланник Трампа покинул посольство США в Москве

Спецпосланник Трампа Уиткофф покинул здание американского посольства в Москве

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф покинул здание американского посольства в Москве. Соответствующие кадры опубликовали «Известия».

Как подчеркивается, представитель провел в здании посольства около часа. После своего визита Уиткофф произнес слова благодарности на английском языке.

13 марта Стивен Уиткофф прибыл в Москву, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что представитель Штатов прибыл для переговоров по целому ряду вопросов, включая развитие российско-американских отношений. Также он проинформировал, что встреча Путина с Уиткоффом пройдет в закрытом формате.

Несколькими днями ранее состоялись переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых администрация Штатов призвала к немедленному установлению режима прекращения огня.