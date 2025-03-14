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16:14, 14 марта 2025Силовые структуры

Тренера и главу российского ЦСК ВВС задержали за вымогательство у хоккеиста

Руководителей ХК ЦСК ВВС задержали по делу о вымогательстве у хоккеиста
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Двух руководителей клуба ЦСК ВВС задержали по делу о вымогательстве денег у хоккеиста. Об этом в пятницу, 14 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Sport Baza.

По данным издания, речь о главном тренере хоккейного клуба Юрии Мордвинцеве и директоре клуба Юрии Ковтуне. Они, как полагает следствие, вымогали у защитника Владимира Серова 80 тысяч рублей за постоянную игровую практику в составе команды, грозя убрать его из состава в случае отказа.

В квартирах подозреваемых прошел обыск.

Ранее сообщалось, что тренера по боксу заподозрили в создании ОПГ для хищения машин в Хабаровске.

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