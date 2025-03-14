Участившиеся случаи проникновения змей в квартиры объяснили

Депутат Бурматов: Змеи стали чаще проникать в квартиры москвичей

Змеи все чаще проникают в квартиры россиян и подъезды жилых домов, в том числе подобные случаи участились в Москве. Причиной является безответственное поведение владельцев рептилий, заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с 360.ru.

По его словам, змеи попадают в квартиры через вентиляцию, канализацию и окна. Случаи участились, так как на Новый год многие жители столицы получили в подарок рептилию — символ года. Бурматов отметил, что этих питомцев достаточно тяжело содержать, из-за чего они часто сбегают от неподготовленных владельцев.

Депутат напомнил, что по закону в квартирах запрещено разводить кобр, мамб, морских змей, цепочных и габонских гадюк, яд которых смертелен. Если запрещенная змея уползет из дома и причинит кому-то вред, хозяину грозит административная или уголовная ответственность.

Бурматов также призвал соблюдать спокойствие при обнаружении змеи в квартире. Многие рептилии не нападают первыми, однако защищаются, почувствовав опасность. Поэтому кричать, пытаться схватить или ударить змею не стоит. Вместо этого нужно осторожно накрыть ее контейнером и вызвать спасателей.

Ранее пенсионерка из Москвы обнаружила в своем унитазе змею. Женщина поймала рептилию руками и посадила в ведро, после чего позвонила в экстренную службу.