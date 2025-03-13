В Москве пенсионерка обнаружила в своем унитазе змею

Пожилая москвичка поймала змею, заползшую к ней в унитаз

В Москве пенсионерка обнаружила в своей уборной змею. О неожиданной гостье в квартире пишет издание Baza.

Инцидент произошел в доме по улице Мусы Джалиля. В квартире 70-летняя москвичка проживает одна. Рептилия пробралась к ней в унитаз: сначала пожилая женщина испугалась, но, преодолев страх, решила поймать змею собственными руками. Схватив животное, она посадила его в ведро и обратилась за помощью к родственникам. Приехавшие на вызов спасатели МЧС определили вид пресмыкающегося. Им оказался маисовый полоз — порода неядовитая, одна из простейших среди террариумных змей.

Ранее аналогичный случай произошел в девятиэтажке по улице Академика Волгина. На змею хозяйка наткнулась в ванной комнате. Обезвредить пресмыкающееся женщина решила оригинально — рептилию она засосала пылесосом.

Маисового полоза у себя дома также обнаружила жительница подмосковной Балашихи. Предположительно, он проник в квартиру через туалет. Женщина воздержалась от звонка в МЧС и решила дождаться хозяина змеи.