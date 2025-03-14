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03:56, 14 марта 2025Путешествия

В американском аэропорту загорелся самолет

В аэропорту Денвера загорелся самолет авиакомпании American Airlines
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Самолет авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера. Об этом сообщает издание The Mirror.

Взлетно-посадочную полосу затянуло дымом. Пассажиров рейса 4012 эвакуируют по надувным трапам. Десятки людей выбежали из лайнера и спасались на его крыле, пока спасатели поливали судно водой. По предварительным данным, загорелось реактивное топливо.

Ранее в самолете российской авиакомпании «ИрАэро» произошла разгерметизация во время полета. Непредвиденная ситуация возникла на борту летевшего из Маньчжурии в Красноярск воздушного судна в среду, 12 марта. Посадка в аэропорту назначения прошла благополучно. Никто не пострадал.

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