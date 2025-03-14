В американском аэропорту загорелся самолет

В аэропорту Денвера загорелся самолет авиакомпании American Airlines

Самолет авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера. Об этом сообщает издание The Mirror.

Взлетно-посадочную полосу затянуло дымом. Пассажиров рейса 4012 эвакуируют по надувным трапам. Десятки людей выбежали из лайнера и спасались на его крыле, пока спасатели поливали судно водой. По предварительным данным, загорелось реактивное топливо.

Ранее в самолете российской авиакомпании «ИрАэро» произошла разгерметизация во время полета. Непредвиденная ситуация возникла на борту летевшего из Маньчжурии в Красноярск воздушного судна в среду, 12 марта. Посадка в аэропорту назначения прошла благополучно. Никто не пострадал.