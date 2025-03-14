В Китае обрушились прямые иностранные инвестиции

«Синьхуа»: Объем прямых иностранных инвестиций в КНР упал на 20 процентов

За январь-февраль объем фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику континентальной части Китая достиг 171,21 миллиарда юаней (около 23,87 миллиарда долларов). Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то снижение составило 20,4 процента.

Подчеркивается, что за эти два месяца в Китае учредили 7574 новых предприятия с участием иностранного капитала. Это почти на шесть процентов больше, чем год назад. Что касается ПИИ из Великобритании, Германии и Кореи, то они выросли на 87,9, 54,7 и 45,2 процента соответственно.

В начале февраля Пекин сделал попытку добиться стабильного притока иностранных инвестиций. В частности, путем отмены ограничений на зарубежный капитал. В числе прочих мер иностранцам дадут право участвовать в госзакупках на равных с их китайскими коллегами условиях.