В США назвали инициатора тихого ужесточения санкций против России

Bloomberg связал бесшумное ужесточение санкций США против РФ с позицией Бессента

Бесшумное ужесточение санкций США против российского нефтяного экспорта могло быть связано с жесткой позицией главы американского Министерства финансов (Минфина) Скотта Бессента. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство напомнило, что ранее глава ведомства США заявлял о возможном ужесточении действующих против России ограничений ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Он, в частности, подчеркивал, что при необходимости администрация президента Дональда Трампа без колебаний решится на самые жесткие санкции против РФ ради заключения мирной сделки. «Трамп готов оказать максимальное давление на обе стороны», — утверждал Бессент.

Отказ властей США от продления лицензии, позволяющей иностранным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, вписывается в риторику главы американского Минфина, отмечает агентство. С 13 марта иностранным нефтепереработчикам и нефтетрейдерам станет крайне сложно провести подобные платежи, что, по мнению экс-сотрудника Госдепа Соединенных Штатов Эдварда Фишмана, «значительно снизит доходы России от продажи нефти и газа».

Срок действия лицензии 8L Минфина США истек в среду, 12 марта 2025 года. После отказа властей США от ее пролонгации под ударом могут оказаться европейские энергетические концерны, отмечало агентство Bloomberg.

На подобный шаг в Белом доме пошли несмотря на неоднократные заявления американских властей о наметившемся прогрессе в переговорах между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. С 13 марта, как пояснил корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс, западные энергокомпании не смогут закупать российское сырье без разрешения властей США. В противном случае они столкнутся с санкциями Вашингтона.