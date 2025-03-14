Военный эксперт призвал возвести защитные сооружения в российском приграничном регионе

Военный эксперт Марочко: Курская область нуждается в защитных сооружениях

Военный эксперт Андрей Марочко призвал возвести защитные сооружения в российском приграничном регионе. Речь идет о Курской области, передает ТАСС.

По его мнению, Курская область может перенять опыт Белгородской в этом вопросе. «Там уже наработаны определенные моменты, которые позволяют защищать мирных граждан. Я думаю, что перенять опыт у своих коллег вполне было бы целесообразно», — обозначил Марочко.

Военный эксперт также предостерег курян от подрывов на неразорвавшихся боеприпасах и минах, которые оставили украинские солдаты. В частности, он призвал проводить с жителями работу по информированию о минной опасности.

«Эти опасные подарки, к сожалению, будут находить еще не один десяток лет. Поэтому здесь нужно очень тщательно прорабатывать данный вопрос, и, естественно, весь накопленный опыт ведения специальной военной операции положительный нужно перенимать», — заключил Марочко.

Ранее военный эксперт Олег Иванов назвал необходимую для восстановления курских сел зону безопасности на территории Сумской области Украины — не менее 20 километров.