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13:14, 15 марта 2025Мир

Додик тоже захотел сделку с Трампом

Президент Республики Сербской Додик заинтересован в сделке с Трампом по металлам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Amel Emric / Reuters

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о заинтересованности в сделке по редкоземельным металлам с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью журналу The American Conservative.

«Мы открыты для обсуждения сделки по редкоземельным минералам с президентом Трампом», — заявил он.

По словам президента, в восточном регионе Республики Сербской находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов, коммерческая стоимость которых, по некоторым оценкам, превышает 100 миллиардов долларов.

Додик отметил, что до сих пор энтитет не предоставлял права на добычу «ни одной стране или иностранной компании», и он готов обсуждать этот вопрос исключительно с американским лидером.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что существует возможность для широкого взаимодействия и сотрудничества России и США в области самых различных экономических проектов. Он уточнил, что речь идет также и о редкоземельных металлах.

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