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12:35, 15 марта 2025Из жизни

Мальчик учился кататься на велосипеде и погубил пожилую женщину

В Италии пятилетний мальчик учил кататься на велосипеде и случайно убил женщину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Милане, Италия, пятилетний мальчик на велосипеде случайно погубил 87-летнюю женщину. Об этом пишет Corriere della Serra.

Отец мальчика учил его кататься на двухколесном велосипеде в парке. Вдруг ребенок потерял управление и врезался в пожилую женщину с тростью. Она гуляла в парке с 74-летним другом. Женщина упала и ударилась головой, и отец мальчика тут же вызвал скорую помощь. Поначалу казалось, что женщина получила незначительные травмы, однако вскоре она потеряла сознание. Медикам не удалось ее спасти.

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В произошедшем обвинили отца мальчика. За непредумышленное убийство ему грозила выплата в размере 200 тысяч евро (18,8 миллиона рублей). Однако в конце концов суд признал его невиновным. Судья заявил, что мужчина не мог предотвратить столкновение, это было случайностью.

Ранее сообщалось, что двухлетний сын жительницы американского штата Калифорния нашел в спальне пистолет и случайно выстрелил в мать. Врачам не удалось спасти ее.

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