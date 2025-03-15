Мальчик учился кататься на велосипеде и погубил пожилую женщину

В Италии пятилетний мальчик учил кататься на велосипеде и случайно убил женщину

В Милане, Италия, пятилетний мальчик на велосипеде случайно погубил 87-летнюю женщину. Об этом пишет Corriere della Serra.

Отец мальчика учил его кататься на двухколесном велосипеде в парке. Вдруг ребенок потерял управление и врезался в пожилую женщину с тростью. Она гуляла в парке с 74-летним другом. Женщина упала и ударилась головой, и отец мальчика тут же вызвал скорую помощь. Поначалу казалось, что женщина получила незначительные травмы, однако вскоре она потеряла сознание. Медикам не удалось ее спасти.

В произошедшем обвинили отца мальчика. За непредумышленное убийство ему грозила выплата в размере 200 тысяч евро (18,8 миллиона рублей). Однако в конце концов суд признал его невиновным. Судья заявил, что мужчина не мог предотвратить столкновение, это было случайностью.

Ранее сообщалось, что двухлетний сын жительницы американского штата Калифорния нашел в спальне пистолет и случайно выстрелил в мать. Врачам не удалось спасти ее.

