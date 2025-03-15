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11:00, 15 марта 2025Россия

Российский боец заявил об активизации дронов ВСУ над Суджей

Боец «Ахмата» Гром: ВСУ активизировали атаки дронами на Суджу
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали атаки дронами на Суджу в попытке замедлить продвижение российских войск. Об этом сообщает боец спецназа «Ахмат» с позывным Гром в беседе с РИА Новости.

«"Тяжелое" небо, очень много "птичек" (беспилотников — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил Гром.

По словам бойца, обстановка в небе над Суджей напряженная. Он добавил, что ВСУ применяют разведывательные беспилотники, дроны со сбросами, а также FPV и гексакоптеры «Баба-Яга».

Ранее жительница Суджи сообщила, что украинские военные во время оккупации города угрожали расстрелом ее семье за то, что они не отдали им свой автомобиль.

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