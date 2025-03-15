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02:51, 15 марта 2025Мир

В Британии заявили о поражении Украины в нескольких аспектах из-за Курской области

Telegraph: Украина в Курской области проиграла в политическом и военном плане
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украина не достигла поставленных целей в Курской области, потерпев поражение в политическом и военном плане, заявил обозреватель Ричард Кемп в статье для газеты The Telegraph.

Политической целью вторжения в регион было усиление позиций Украины на будущих переговорах, а военной — заставить РФ отвести войска из Донбасса, говорится в материале. По словам Кемпа, Киев не смог добиться этих целей. «Разгром в Курской области — это трагическая аллегория жуткой ситуации, с которой сейчас столкнулась эта страна», — счел обозреватель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области «свою задачу выполнила». «Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию», — сказал он.

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