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04:55, 15 марта 2025Мир

В США заявили о риске Европы совершить «цивилизационное самоубийство»

Вице-президент США Вэнс: Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс . Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что страны Европы рискуют «совершить цивилизационное самоубийство». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс заявил о риске Европы совершить цивилизационное самоубийство, поскольку страны либо не способны, либо не хотят контролировать свои границы. По его мнению, протестные настроения привели к избранию Дональда Трампа на пост президента США, а также некоторых европейских политиков.

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«То, что мы видим сейчас, их попытки противостоять этому, это хорошо, это правильный шаг. Но вы также видите, как они начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы», — отметил он.

Ранее Вэнс заявил, что ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией. По его мнению, сейчас важно, чтобы все стороны сели за стол переговоров.

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