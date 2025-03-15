Во Франции мать и двое сыновей ворвались в школу с ножами

France News 24: Во Франции двое братьев и их мать ворвались в школу с ножами

Мать с двумя сыновьями, вооруженные ножами, ворвались в школу во французском городе Пуасси. Об этом пишет издание France News 24.

По информации журналистов, причиной прихода вооруженной семьи в школу стал конфликт одного из братьев с учеником школы. Согласно тексту, мать и двое братьев «ворвались в среднюю школу, чтобы "уладить конфликт" с одним из учеников». Полиции удалось арестовать женщину и одного из братьев, второму мужчине удалось скрыться. Ни один из вооруженных мужчин не являлся учеником образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что во Франция полиция начала расследование по факту обнаружения двух отрубленных ног в походной обуви. Полицейские предполагают, что имеют дело с убийством.