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14:24, 15 марта 2025Мир

Во Франции мать и двое сыновей ворвались в школу с ножами

France News 24: Во Франции двое братьев и их мать ворвались в школу с ножами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Мать с двумя сыновьями, вооруженные ножами, ворвались в школу во французском городе Пуасси. Об этом пишет издание France News 24.

По информации журналистов, причиной прихода вооруженной семьи в школу стал конфликт одного из братьев с учеником школы. Согласно тексту, мать и двое братьев «ворвались в среднюю школу, чтобы "уладить конфликт" с одним из учеников». Полиции удалось арестовать женщину и одного из братьев, второму мужчине удалось скрыться. Ни один из вооруженных мужчин не являлся учеником образовательного учреждения.

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