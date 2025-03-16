На картах Google увидели загадочную дверь в Антарктиде

NYP: На спутниковых снимках обнаружили «дверь» в Антарктиде

На спутниковых снимках Антарктиды, которые появились в Google Maps, обнаружили «дверь». Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что объект с координатами 69°00'50 южной широты и 39°36'22 восточной долготы располагается к юго-востоку от японской исследовательской станции Сёва. «Дверной проем» стал предметом различных теорий: пользователи предположили, что это загородный дом снежного человека, оторвавшаяся дверь самолета Boeing или заброшенный шаттл из сериала «Звездный путь».

Однако профессор гляциологии Бетан Дэвис опроверг данные предположения. Он пояснил, что видимый на снимках объект является фрагментом айсберга, который застрял недалеко от побережья и теперь тает. «В этом районе можно увидеть много других айсбергов», — рассказал он.

Ранее пользователь карт Google обнаружил на них загадочный объект в Атлантическом океане. На опубликованном изображении сквозь толщу воды можно увидеть очертания затонувшего самолета. Снимок вызвал много предположений в сети.