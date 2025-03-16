Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:34, 16 марта 2025Интернет и СМИ

На картах Google увидели загадочную дверь в Антарктиде

NYP: На спутниковых снимках обнаружили «дверь» в Антарктиде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Google Maps

На спутниковых снимках Антарктиды, которые появились в Google Maps, обнаружили «дверь». Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что объект с координатами 69°00'50 южной широты и 39°36'22 восточной долготы располагается к юго-востоку от японской исследовательской станции Сёва. «Дверной проем» стал предметом различных теорий: пользователи предположили, что это загородный дом снежного человека, оторвавшаяся дверь самолета Boeing или заброшенный шаттл из сериала «Звездный путь».

Однако профессор гляциологии Бетан Дэвис опроверг данные предположения. Он пояснил, что видимый на снимках объект является фрагментом айсберга, который застрял недалеко от побережья и теперь тает. «В этом районе можно увидеть много других айсбергов», — рассказал он.

Ранее пользователь карт Google обнаружил на них загадочный объект в Атлантическом океане. На опубликованном изображении сквозь толщу воды можно увидеть очертания затонувшего самолета. Снимок вызвал много предположений в сети.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ заподозрили в ударе «Длинным Нептуном» по Краснодарскому краю

    ВСУ оставили тела бойцов в курском приграничье

    В США задались вопросом из-за позиции Украины

    Трамп наблюдал за авиаударами США по Йемену

    Мошенники придумали новую схему для доступа к мобильному банку

    На картах Google увидели загадочную дверь в Антарктиде

    В США назвали истинную цель переговоров с Украиной

    В зоне СВО ликвидировали одного из лидеров «Правого сектора»

    Военный эксперт назвал настоящую причину эвакуации жителей Сумской области

    На Западе оценили ответ Путина на призыв Трампа пощадить солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше