Глава МИД Украины назвал первую задачу делегации по перемирию

Глава МИД Украины: Задачей по перемирию станет «дорожная карта» по мониторингу

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал первую задачу делегации по перемирию. Соответствующее интервью публикует японский телеканал NHK.

По его словам, таковой станет создание «дорожной карты» по осуществлению мониторинга линии фронта. Он подтвердил, что уже начала составляться украинская команда, которая будет ответственна за постоянное наблюдение и подготовку к перемирию.

При этом министр уточнил, что данная задача является очень сложной, поскольку линия фронта тянется на 1300 километров. «Команда, ответственная за это, будет работать по разработке плана и дорожной карты, консультируясь с нашими партнерскими странами», — подчеркнул он.

В то же время Сибига подчеркнул, что Киев не согласен идти на компромиссы в ущерб «территориальной целостности и суверенитету Украины», и никакие решения без участия Украины приняты быть не могут.

Ранее в марте Украина утвердила переговорную группу по урегулированию конфликта. Согласно распоряжению, делегация создана для «взаимодействия с партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса».