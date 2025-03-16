Госсекретарь США созвонился с Лавровым

Рубио обсудил с Лавровым шаги по восстановлению контактов между США и Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил Госдеп США.

Телефонный разговор состоялся в субботу, 15 марта. Во время беседы политики обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией, уточнили в американском ведомстве.

Также Рубио проинформировал российского коллегу об операции США против хуситов в Йемене.

Ранее помощник российского президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что диалог между Россией и Соединенными Штатами уже восстановлен. По его словам, взаимодействие регулярно осуществляется по целому ряду каналов. До этого Сергей Лавров сообщал, что Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц поддерживают нормальный диалог с Москвой.