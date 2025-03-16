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02:12, 16 марта 2025Экономика

Китай подписал два торговых соглашения с Украиной

Sohu: Китай подписал торговые соглашения с Украиной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Китай подписал два торговых соглашения с Украиной. Об этом сообщает Sohu.

Утверждается, что Пекин заключил с Киевом договоры о поставках сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов. «Китай щедро одарил врага России двумя большими подарками», — указано в сообщении.

Отмечается, что действия КНР не направлены против России и обусловлены исключительно экономическими интересами Пекина. Издание оправдало такой шаг Китая тем, что страна пытается расширить каналы поставок продовольствия на фоне торговых споров с США.

Ранее стало известно, что в 2024 году украинские фирмы экспортировали в Россию различную стальную металлопродукцию стоимостью 21 миллион долларов, несмотря на официальный запрет. В Россию была поставлена 26 871 тонна металлопродукции, при этом за 2023 год экспорт стали в Россию был нулевой.

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