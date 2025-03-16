Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?

В Индии редчайшие азиатские львы растерзали трех человек за две недели

В Индии годами боролись за восстановление популяции почти исчезнувших с лица Земли азиатских львов. Этот зверь — настоящая национальная гордость страны, как белый медведь для России или большая панда для Китая. Однако все старания биологов привели к спорным результатам: азиатских львов действительно стало гораздо больше. Но при этом хищники принялись нападать на людей: только за две недели они растерзали трех человек, в том числе семилетнего школьника. И это не первый подобный случай.

В феврале и марте жертвами львов в Индии стали три человека

Последнее нападение азиатского льва на человека с фатальным исходом произошло в округе Амрели, штат Гуджарат, 6 марта. Обезображенные останки обнаружили в лесу сотрудники департамента лесного хозяйства. Вскоре выяснилось, что они принадлежали 34-летнему Назиму Куреши. У мужчины была съедена нижняя часть тела.

Следователи осторожно отметили, что точная картина происшествия пока не восстановлена, но рядом с останками Куреши нашли следы льва, и других подозреваемых, видимо, не появится. Это трагическое происшествие стало уже третьим с конца февраля.

20 февраля семилетний Рахул Барайя из того же округа пошел набрать воды к реке и не вернулся. Родные отправились на поиски и вскоре нашли останки. Сотрудники местного департамента лесного хозяйства быстро обнаружили и изловили двух львов, находившихся рядом с местом нападения. Диких кошек отправили в специальный центр содержания «для исследования». Тем не менее через какое-то время их просто выпустили подальше от поселений.

4 марта во все том же округе Амерли львица расправилась с 35-летним фермером. Хищница была весьма настойчивой. Она отказывалась бросать добычу, даже когда место происшествия окружили лесники. В итоге спугнуть львицу удалось только при помощи бульдозера

Эти драматические события говорят о двух совершенно противоположных по смыслу фактах. С одной стороны, очевидно, что популяция азиатских львов быстро восстанавливается. Это отрадно: в 1910 году этих хищников насчитывалось не более 50 во всем мире, и экологи били тревогу.

Азиатский лев Фото: 0720reemagupta / Wikimedia Commons

С другой стороны, стремительный рост львиного поголовья в штате Гуджарат, похоже, становится все большей проблемой для людей. А происшествия, которые официальные лица называют «конфликтами человека с дикими зверями», происходят все чаще.

При этом 3 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди лично посетил Гирский лес, чтобы посмотреть на азиатских львов, и даже покормил львят из бутылочки. А после объявил, что в мае пройдет 16-я официальная перепись хищников. Вот насколько они важны для страны.

В прошлом азиатские львы населяли огромные территории в Евразии

До XIX века азиатские львы были одними из самых распространенных хищников в Евразии. Их можно было встретить от Закавказья, Саудовской Аравии и Ирана до Бенгалии на самом востоке Индии.

Первое научное описание азиатского льва выполнил австрийский зоолог Иоганн Н. Мейер в 1826 году. Эти хищники обычно мельче своих африканских собратьев, их шерсть чуть короче, а гривы у самцов не такие внушительные. Зато у азиатских львов более крупная кисточка на хвосте. Еще одной отличительной чертой является солидная складка кожи на брюхе, по которой азиатского льва всегда можно отличить от африканского.

Охота на этих диких кошек велась постоянно. В Индии она была популярна при империи Великих Моголов, однако особенно усердствовали покорившие страну британцы. Весь XIX век продолжалось истребление азиатских львов ради шкур и славы. Например, британский офицер Джордж Акланд Смит хвалился, что только в 1857 году убил 300 азиатских львов в окрестностях Дели

Ареал обитания этих животных сокращался все столетие, пока не ограничился небольшой территорией в Гирском лесу, где в начале XX века и жили те самые несколько десятков львов.

Азиатский лев, закованный в цепи. Иран, 1880-е годы Фото: Antoin Sevruguin / Wikimedia Commons

Масштабная программа по восстановлению индийской популяции львов стартовала после того, как страна обрела независимость. Работы начались в 1955 году, когда последних азиатских львов истребили на территории Ирана. 1965-м Гирский лес был преобразован в национальный парк и стал единственным в мире пристанищем этих животных.

В последние годы азиатские львы начали захватывать новые территории

Всю вторую половину XX века, как и в начале XXI века, считалось, что азиатские львы обитают только на территории Гирского леса. Это, разумеется, сделало Гуджарад одним из излюбленных мест туристов, едущих посмотреть на экзотических животных. А что может быть экзотичнее львов, которых почти истребили злобные колонизаторы?

Результаты работ по восстановлению популяции диких кошек стали особенно заметны в последние годы. Львиная перепись 2015 года показала, что в Гирском лесу живет уже 523 особи. В 2020-м их, по оценкам специалистов, было уже около 670. Ученые уверены, что во время переписи, объявленной Моди, насчитают в Гуджарате не менее 800 хищников.

Однако в этих, несомненно, обнадеживающих цифрах кроется и одна проблема. Еще в 2022-м исследование журнала Nature показало, что 48 процентов представителей популяции азиатских львов расселились за пределами Гирского заповедника в непосредственном соседстве с людьми

Вместе с этим растет и количество столкновений с местными жителями, которые давно освоили земли, где раньше львы свободно охотились. В частности, дикие кошки атакуют стада животноводов. Они сожрали 2605 голов скота в 2019-2020 годах, а в 2023-2024 годах нападений было уже 4385.

При этом многие земледельцы, наоборот, радуются новому соседству. Львы охотятся на кабанов, азиатских буйволов и прочих травоядных, которые забредают в поля и портят посевы. Соседство с львиным прайдом стало чуть ли не гарантией сохранности выращиваемых культур.

Прайд азиатских львов в Гирском лесу Фото: Shubhammahla19 / Wikimedia Commons

Однако после нападений на людей в феврале-марте снова поднялся вопрос, что львов в Гирском лесу и его окрестностях стало слишком много. И это не первый подобный случай. Например, в октябре и ноябре 2022 года азиатские львы растерзали четверых детей в Гуджарате.

Тогда властям пришлось провести широкую акцию по отлову хищников. Всего было поймано 23 льва. Девять кошек передали в зоопарк города Джунагадх, а остальных пришлось выпустить.

Никто не знает, как решить проблему с растущим поголовьем львов в Гуджарате

Сейчас в Индии ведется активная дискуссия, что делать с растущим поголовьем азиатских львов. Очевидно, что им стало тесно в Гирском лесу, и они уже расселились по девяти районам вокруг него.

Местные жители все чаще беспокоятся о собственной безопасности, а скотоводы — о сохранности своих хозяйств. Львы находятся под защитой, так что отбиваться от них своими силами селянам запрещено. При этом некоторые любители животных пытаются представить дело так, будто хищники едва ли не совершенно безопасны для людей.

Скотоводческие общины в центре Гира — прекрасный пример того, что у людей и львов нет проблем. Они растут вместе, и львы иногда убивают скот, но не самих скотоводов Бхушан Пандая фотограф дикой природы

Впрочем, последние события показывают, что такой идеалистический подход далек от реальности. Люди все чаще сталкиваются с плодящимися львиными прайдами, и эти столкновения порой заканчиваются самым трагическим образом. Биологи давно предложили начать постепенное расселение азиатских львов по другим регионам Индии, но этому противятся в Гуджарате.

За последние 100 лет дикие кошки стали официальным символом штата. Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают посмотреть на уникальных животных. Если начнется расселение, то Гуджарат лишится своего главного туристического преимущества.

Туризм превратился в одну из главных статей дохода штата. Каждый год там открываются новые отели, в том числе и построенные незаконно. С доверчивыми туристами часто работают гиды без необходимой подготовки. Например, известны случаи, когда львов специально приманивали поближе к гостиницам, чтобы показать гостям. Естественно, это очень опасно.

Более того, Верховный суд Индии еще в 2013 году постановил начать переселение азиатских львов в штат Мадхья-Прадеш, однако в Гуджарате это решение просто проигнорировали.

Азиатский львенок Фото: Vickey Chauhan / Wikimedia Commons

Пока вокруг этих хищников сложилась странная ситуация. С одной стороны, возрождение азиатских львов идет отличными темпами к радости биологов и любителей животных. С другой стороны, что делать со все увеличивающимся поголовьем хищников, похоже, никто толком не знает. Да и вообще, все выглядит так, будто дикие кошки стали заложниками туристической индустрии Гуджарата.

Вероятно, какие-то новые варианты их будущего предложат, когда львов в очередной раз пересчитают в мае. А пока они все быстрее плодятся и расселяются по окрестностям Гирского леса, создавая все больше проблем для местных жителей.