Минобороны рассказало о подвиге танкового экипажа в зоне СВО

Минобороны: Экипаж танка Т-72Б3М выполнил задачу после пяти попаданий дронов ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3М выполнил боевую задачу, несмотря на пять попаданий FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Боевая машина должна была прикрывать пехоту во время штурма украинских опорных пунктов с закрытых огневых позиций. Однако после нескольких выстрелов проитвник вычислил местоположение танка и направил туда беспилотники. После трех попаданий машина загорелась, но экипаж под командованием командира взвода с позывным Валуй сумел потушить огонь и продолжить бой.

Во время перемещения между позициями танк атаковали еще два дрона, вызвав повторный пожар. Танкисты покинули бой лишь после того, как полностью израсходовали боекомплект.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Тогда в результате действий танкистов были уничтожены восемь единиц бронетехники ВСУ — два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров MaxxPro. После этого экипаж танка еще 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, а также эвакуировал поврежденный российский танк.