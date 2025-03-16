Москвичам рассказали о грядущем потеплении

Вильфанд заявил, что с 21 марта в Москве потеплеет до плюс 10-12 градусов

С 21 марта в Москве ожидается потепление до плюс 10-12 градусов днем. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, в Московскому регионе в четверг и пятницу пройдут осадки. Ночью в пятницу, а также последующие выходные дни ожидается минус 2 — плюс 3 градуса.

«Дневные температуры в пятницу, субботу и воскресенье будут стремиться к десятиградусной отметке — плюс 7-10, на юге Московской области даже до плюс 12», — пояснил он, отметив, что температура будет выше нормы на три градуса.

Ранее снегопад обрушился на Подмосковье в середине марта и попал на видео. Снег окутал юг Московской области — в том числе города Серпухов и Пущино. На кадрах видно, что на дорогах и пешеходных улицах образовались сугробы.