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03:36, 16 марта 2025Интернет и СМИ

Стало известно о выданной Зеленскому Вашингтоном «черной метке»

«МК»: Вашингтон дал приказ о ликвидации Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Власти США планируют избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские Telegram-каналы.

В частности, участниками возможной ликвидации могут стать недовольные ситуацией на фронте бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом источники утверждают, что «черную метку» Зеленскому якобы выдали США.

Также украинские СМИ указывают на то, что Зеленский своими действиями мешает планам США по заключению мирного соглашения с Россией, в связи с чем идет поиск кандидатуры на замену. В том числе рассматриваются бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, экс-премьер, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Ранее стало известно, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа уже провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в частности с Юлией Тимошенко и членами партии Петра Порошенко. Обсуждения касались возможности проведения на Украине срочных президентских выборов.

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