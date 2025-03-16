Россиян предупредили о популярной среди подростков опасной игре

Русская община: Среди подростков стала популярна опасная игра «Исчезни на сутки»

Среди российских подростков набирает популярность игра «Исчезни на сутки». О новом опасном развлечении предупреждает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Согласно правилам игры, участники должны уйти из дома, не предупредив родственников, и не выходить на связь в течение 24 часов. О том, где находится подросток, могут знать только его друзья, но им запрещено делиться этой информацией с родителями «исчезнувшего».

Отмечается, что после выхода одного ребенка в игру вступает следующий. По данным канала, в качестве награды за участие дети могут получить видеоигры или аксессуары для гаджетов.

Ранее 12-летний мальчик попал в больницу и чуть не умер после того, как повторил опасный интернет-челлендж, участники которого вдыхают токсичные пары различных веществ.