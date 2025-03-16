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10:26, 16 марта 2025Путешествия

Россиянка побывала в Египте и пожаловалась на темные волосы в номере отеля

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская туристка побывала с мужем в Египте и пожаловалась на плохой сервис в местном отеле. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания призналась, что семидневный отдых по системе «все включено» в отеле Titanic Palace в Хургаде обошелся им в 136 тысяч рублей на двоих. По словам россиянки, уборка в номере оставляла желать лучшего. «При заселении в углу заметили темные волосы. Так они там все семь дней и пролежали», — посетовала автор отзыва.

Кроме того, большим разочарованием для путешественницы стал пляж. «Заявлено, что отель находится на первой береговой линии, но я с этим не совсем соглашусь. До пляжа от номера буквально 3–5 минут пешком, но, чтобы нормально искупаться, вам придется идти до пирса. У берега очень мелко», — пояснила она.

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Россиянка также предупредила других туристов, которые едут Египет за морем и подводным миром, что этот отель им точно не подойдет. Она добавила, что не будет рекомендовать гостиницу друзьям и родственникам.

Ранее другая соотечественница побывала в Хургаде и разочаровалась отдыхом. По ее словам, в ресторане отеля нужно было «бороться за еду» и «занимать место с боем».

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