Сотрудники НАСА были вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа

Reuters: Сотрудники НАСА вынуждены уживаться с тараканами и работать без столов

В Вашингтоне сотрудники Американского космического агентства (НАСА) вынуждены уживаться с тараканами и работать без столов после указа президента США Дональда Трампа о переводе всех служащих на работу в офисы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков Мэтта Биггса.

По данным агентства, Биггс и неназванный источник сред персонала НАСА сообщили, что после подписанного в феврале Трампом распоряжения, согласно которому работающие удаленно государственные служащие должны вернуться в офис, они пришли на свои рабочие места и обнаружили там тараканов и других выползающих из кранов насекомых. По словам президента международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков, в штаб-квартире НАСА происходит абсолютный хаос. «Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу», — сказал он.

По информации Reuters, указ президента США о возвращении сотрудников в офисе затронул государственные учреждения, которые оказались не готовы разместить своих сотрудников. Кроме того, теперь служащие вынуждены бороться за места на парковке. «Менеджер в штаб-квартире налогового управления США в Вашингтоне во время телефонной конференции сообщила коллегам о том, что она сидит на полу с ноутбуком на коленях, так как у нее нет стола, а сотруднику отдела кадров налогового управления США сказали работать в подсобном помещении», сообщает Reuters со ссылкой на участвующего в созвоне служащего и знакомого с ситуацией сотрудника.

Ранее сообщалось, что реформы президента США Дональда Трампа, связанные с инициативами по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), деморализовали американских чиновников.