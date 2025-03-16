Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 16 марта 2025Мир

Сотрудники НАСА были вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа

Reuters: Сотрудники НАСА вынуждены уживаться с тараканами и работать без столов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tom Brenner / Reuters

В Вашингтоне сотрудники Американского космического агентства (НАСА) вынуждены уживаться с тараканами и работать без столов после указа президента США Дональда Трампа о переводе всех служащих на работу в офисы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков Мэтта Биггса.

По данным агентства, Биггс и неназванный источник сред персонала НАСА сообщили, что после подписанного в феврале Трампом распоряжения, согласно которому работающие удаленно государственные служащие должны вернуться в офис, они пришли на свои рабочие места и обнаружили там тараканов и других выползающих из кранов насекомых. По словам президента международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков, в штаб-квартире НАСА происходит абсолютный хаос. «Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу», — сказал он.

По информации Reuters, указ президента США о возвращении сотрудников в офисе затронул государственные учреждения, которые оказались не готовы разместить своих сотрудников. Кроме того, теперь служащие вынуждены бороться за места на парковке. «Менеджер в штаб-квартире налогового управления США в Вашингтоне во время телефонной конференции сообщила коллегам о том, что она сидит на полу с ноутбуком на коленях, так как у нее нет стола, а сотруднику отдела кадров налогового управления США сказали работать в подсобном помещении», сообщает Reuters со ссылкой на участвующего в созвоне служащего и знакомого с ситуацией сотрудника.

Ранее сообщалось, что реформы президента США Дональда Трампа, связанные с инициативами по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), деморализовали американских чиновников.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы продолжаем и будем продолжать». В МИД Украины заявили, что ВСУ не прекратят операции в Курской области

    Сотрудники НАСА были вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа

    Российские военные прикрыли товарищей в горящем танке

    Известной российской блогерше сделали предложение с кольцом почти за миллион рублей

    Новый пулемет и малогабаритный АК-12 заметили на учениях

    ВСУ уничтожили цех молокозавода в Запорожской области

    Иностранный хоккеист сравнил жизнь в США и России

    В Раде заявили о желании Зеленского исключить Порошенко из политпроцесса

    В российском городе двое мужчин подрались с ветераном СВО из-за зажигалки

    В Госдуме высказались о предложении ввести права для самокатчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше